Ragusa: il mini-pasticcere Alessandro Iudice domani sarà premiato in Comune

Ragusa - Il giovanissimo ragusano Alessandro Iudice, 2° classificato nell'edizione 2017 della nota trasmissione televisiva “Junior Bake Off Italia”, mandata in onda da Real Time, che ha presentato la sfida tra piccoli aspiranti pasticcieri, sarà premiato domani al Comune dal vice sindaco con delega allo spettacolo Massimo Iannucci.

Alessandro Iudice si è messo infatti in mostra nelle diverse puntate del programma televisivo oltre che la sua spigliatezza e simpatia anche per la capacità di confezionare, nonostante la sua giovane età, dolci prelibati, conquistando così la seconda piazza di “Junior Bake Off Italia” condotto da Benedetta Parodi.

Per questo motivo domani, venerdì 2 marzo, alle ore 11,30, verrà ospitato presso la sala giunta, per ricevere una targa ricordo del Comune.