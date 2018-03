Veicoli rubati: 101 persone arrestate in tutta Italia. Controlli a Ragusa

Ragusa - 101 persone arrestato in tutta italia per furti di auto e motocicli. La polizia ha denominato l'operazione "Safety Car 2". Sono stati recuperati complessivamente 618 veicoli rubati per un valore di oltre 5 milioni di euro arrestate 101 persone.

Anche il territorio della provincia di Ragusa è stato attenzionato dagli agenti.

Sono state controllate aree in cui si erano registrati in passato furti di autoveicoli e tutti i principali canali di riciclaggio compresi esercizi di rivendita di auto usate o di pezzi di ricambio.

Sotto controllo anche il porto di Pozzallo con particolare attenzione all’imbarco sul catamarano diretto a Malta, al fine di prevenire e reprimere il traffico di mezzi rubati verso quell’isola.

In totale sono state controllate 641 mezzi di cui 35 adibiti al trasporto di cose e persone.