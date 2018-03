Carmelo Cannizzaro campione Allievi di corsa campestre

Modica - Carmelo Cannizzaro si è laureato campione regionale di corsa campestre ai Giochi Studenteschi che si sono disputati stamattina a Niscemi. Il nuovo talento della Running Modica, infatti, ha tagliato per primo il traguardo del percorso in sterrato lungo duemilacinquecento metri. Grazie al successo conquistato a Niscemi l'allievo del professor Salvo Pisana e pupillo di Giorgio Adamo si conferma tra i migliori mezzofondisti siciliani della sua categoria e stacca il pass per la fase nazionale dei Giochi Studenteschi in programma il prossimo 18 marzo a Gubbio.