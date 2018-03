Modica, appuntamento con la scienza

Modica - Nastri, orologi e ciambelle: tre oggetti, apparentemente casuali, scelti per intitolare la conferenza che sarà tenuta in occasione del XV Appuntamento con la Scienza dal “matemusicista” Moreno Andreatta. Quest’anno, infatti, l’ormai consolidato evento dedicato alla divulgazione scientifica organizzato dal Liceo Scientifico “G. Galilei” indagherà i rapporti tra la matematica e la musica, due discipline apparentemente piuttosto distanti e con poco in comune – come gli oggetti citati nel titolo – ma che in realtà non solo si sono evolute parallelamente nel corso della storia, ma condividono anche interessanti campi di ricerca e di applicazione.

Tali argomenti verranno approfonditi dal relatore, pianista e matematico ricercatore presso il CNRS di Parigi, in un affascinante viaggio tra le canzoni più popolari della musica del Novecento, celebri testi poetici italiani e modelli matematici applicati all’interpretazione non solo della musica colta occidentale, ma anche della popular music.



La conferenza si terrà nell’Auditorium del Liceo Scientifico, giorno 6 Marzo 2108 alle ore 17.00, è attesa la vostra numerosa partecipazione!