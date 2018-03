Ragusa, una lezione con il compositore Pietro Cavalieri

Una parte importante del teatro, spesso e a torto sottovalutata, è la musica e più specificatamente il canto che a volte accompagna, a volte è pure protagonista in una rappresentazione teatrale, al pari della recitazione. E proprio alla musica e al canto, proseguendo il percorso formativo che caratterizza ormai da anni la rassegna teatrale Palchi DiVersi, la Compagnia G.o.D.o.T. ha dedicato quest'anno lo stage "La parola si fa musica" che si è svolto nelle scorse settimane e che culminerà sabato 3 marzo, alle ore 20.30, e domenica 4 marzo, alle ore 18.00, in un’imperdibile lezione spettacolo dal titolo “Recitar cantando”. Docente d’eccezione il maestro Pietro Cavalieri, uno dei più prolifici e fantasiosi compositori di musica per il teatro e non solo, grande amico della compagnia ragusana con cui ha condiviso circa 15 anni di lavoro continuato al Piccolo Teatro di Catania e anche fuori. Il maestro Cavalieri ha accompagnato gli allievi di Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso in un viaggio sul “recitar cantando” a teatro, sfruttando la sua vastissima produzione che spazia dalla musica colta a quella popolare. Focus sulle canzoni di stile e genere diverso tratte da opere teatrali e una parte anche in dialetto. Un viaggio che culminerà nella lezione spettacolo di sabato e di domenica dove il grande pianista e compositore terrà una coinvolgente dimostrazione sul palco con i partecipanti al corso.

Diplomatosi col massimo dei voti e la lode a Catania, Cavalieri ha proseguito gli studi presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma. Dopo una lusinghiera attività concertistica da solista ed in formazioni cameristiche si è dedicato al teatro collaborando per oltre un trentennio con vari enti (Piccolo Teatro di Catania, Teatro Stabile, Teatro Angelo Musco) per le musiche di scena delle rappresentazioni. Per un ventennio è stato anche Direttore musicale di palcoscenico al Teatro Massimo di Catania. Docente di pianoforte principale per un quarantennio è stato direttore dell’Istituto Superiore degli Studi Musicali di Catania e dell’Istituto Musicale Navarra di Gela.

Gli appuntamenti della Compagnia G.o.D.o.T. proseguiranno poi sabato 17 marzo al Piccolo Teatro della Città di Catania con lo spettacolo "Fuad che toccava le ali alle farfalle”, tratto dal libro di Lina Maria Ugolini, già grande successo nella sua prima messa in scena a Ragusa nei mesi scorsi. (Primo orario: 11.30 per le scuole - costo euro 5.00 / Secondo orario: 21.00 - costo 10.00 euro, adulti 5.00 ragazzi e studenti). Prenotazioni: 095.447603 - 345.9714318; info: 339.324452 - 338.492069; info@compagniagodot.it

Biglietto di ingresso per la lezione spettacolo “Recitar cantando” del maestro Cavalieri €.5. - Info: 339.3234452 - 338.4920769 o www.compagniagodot.it. Prevendita presso Beddamatri a Ragusa (Via M. Coffa, 12) e Il salotto di Amelie a Vittoria (Via Ruggero VII, 69)