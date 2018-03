Ragusa, festival A Tutto Volume con Cazzullo, Nuzzi, Gherardo Colombo

Ragusa - Per il nono anno consecutivo Ragusa si prepara a vivere la festa dei libri e dei lettori che da venerdì 15 a domenica 17 giugno occuperà le strade e le piazze della città siciliana. Clara Sanchez, Aldo Cazzullo, Alessandro Milan, Gianluigi Nuzzi, Gherardo Colombo e Alessandro Robecchi, sono i primi nomi tra i tanti autori inseriti nel corposo programma della prossima edizione di "A Tutto Volume – Libri in festa a Ragusa” mentre a Loredana Lipperini e Massimo Cirri, già “guest director” nel 2017, si aggiungerà Tiziano Scarpa. Quella dei direttori ospiti è una formula rivelatasi vincente, proposta lo scorso anno da Alessandro Di Salvo, ideatore e promotore della manifestazione, assieme alla Fondazione degli Archi: i tre autori, infatti, cureranno e condurranno alcuni degli incontri della rassegna.

Il festival “A Tutto Volume” si è già affermato tra le manifestazioni letterarie più importanti del panorama nazionale e per questa nuova edizione vede tra i partner anche SIAE.

Di recente ha aderito alla "Rete dei festival letterari del Sud Italia” siglata da oltre venti rassegne culturali di altrettante città meridionali, che hanno deciso di unire e condividere le forze e le idee. Il manifesto verrà presentato a maggio in occasione del Salone del Libro di Torino prima e a quello di Napoli successivamente.

Tre giorni di cultura, arte e bellezza è la proposta di grande attrattiva della città barocca per migliaia di lettori e turisti attesi da tutta la Sicilia e dal resto d’Italia.

Le strade, le piazze, i vicoli e i luoghi storici di Ragusa Superiore e di Ibla, allestiti con originali palchi a forma di tomi giganti, saranno la scenografia ideale degli incontri, tutti ad ingresso gratuito. Per un weekend la città non conosce tregua, si popola di appassionati e curiosi che si spostano da un posto all’altro per seguire gli scrittori più amati. Dal pomeriggio fino a tarda sera ogni angolo del centro storico accoglie i dialoghi con gli autori che presentano le loro ultime uscite.

Il programma di “A Tutto Volume” spazia da sempre dalla narrativa alla saggistica, proponendo un’ampia varietà di generi e argomenti esposti dalle voci più autorevoli nei dibattiti approfonditi. È il tratto distintivo del festival che ha conquistato negli anni la fiducia di un pubblico attento e sempre in crescita.

“A Tutto Volume” accosta sin dalla prima edizione la bellezza architettonica e naturalistica del territorio al fascino dei libri. Gli eventi infatti si svolgeranno in diversi punti del centro storico di Ragusa Superiore - la città nuova ricostruita dopo il terremoto - intorno alla Cattedrale di San Giovanni Battista e di Ibla - il quartiere antico dall'anima barocca - tra Piazza Duomo, la chiesa di San Vincenzo Ferreri, Piazza Pola e i Giardini Iblei. Durante il giorno, invece, i visitatori potranno scegliere di raggiungere la costa (con il mare Bandiera Blu) o immergersi in uno dei tanti percorsi naturalistici ed enogastronomici.

Nel programma del festival, che gode anche del sostegno del Comune di Ragusa, è inserita la sezione Extra Volume che darà spazio, in modo spontaneo, al fermento culturale del territorio.