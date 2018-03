Sampieri, 2 marzo, bella ragazza si spoglia e fa il bagno. Beata

Scicli - Non hanno creduto ai loro occhi i fortunati spettatori, pochi a dir il vero, che stamani, intorno a mezzogiorno, hanno assistito al raptus di una giovane e bella ragazza che passeggiava lungo la spiaggia principale di Sampieri. La giovane donna prima ha tolto scarpe e pantaloni, come documentiamo nelle foto in gallery, passeggiando in acqua e trattenendo con le mani il maglione che indossava sopra. Dopo qualche minuto, invogliata dalla temperatura tutt'altro che rigida (sfiora i 20 gradi, oggi 2 marzo), si è spogliata del resto, e in biancheria intima ha preso un bagno in mezzo ai cavalloni. Beata. Bella e coraggiosa.