Modica: sequestrati motocicli truccati e rumorosi

Modica - Mociclicli modificati, truccati, che al passaggio provocano un frastuono infernale.La polizia locale ha sequestrato diversi ciclomotori e motocicli rumorosi, ripetutamente segnalati dai cittadini, e senza le caratteristiche previste dal codice della strada. Negli ultimi giorni sono stati sequestrati, in particolare, tre ciclomotori modificati nella cilindrata e nelle caratteristiche costruttive. I conducenti, per sfuggire ad un’eventuale identificazione, avevano manomesso il targhino.

Oltre ad alcuni mezzi sequestrati perché i conducenti non indossavano il casco protettivo, altri sono stati sequestrati perché sprovvisti della copertura assicurativa. In un caso la targa rilevata nel ciclomotore sequestrato e modificato, non risultava abbinata ad alcun veicolo.