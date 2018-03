Cresce la famiglia Despar in Sicilia

Catania - “Despar è una grande famiglia che in Sicilia continua a crescere”. Con queste parole Concetta Lo Magno, direttore dell’ufficio marketing di Ergon Consortile, dalla sala conferenze del Romano Palace Hotel di Catania ha rilanciato la forte presenza di Despar in Sicilia. Aprendo la convention annuale ha rimarcato gli importanti numeri riguardanti i vari punti vendita disseminati in tutta la regione e che rappresentano l’acquisizione di una considerevole fetta di mercato tra l’altro in crescita ma anche la diffusione sempre più capillare dei prodotti a marchio Despar che sono sinonimo di qualità e convenienza per tutti i consumatori.

Un appuntamento durante il quale, oltre alla dettagliata analisi di carattere economico, si è proceduto alla condivisione di tutti i nuovi imprenditori entrati a far parte della famiglia Despar nel 2017 ed a conferire dei riconoscimenti ai gestori-imprenditori dei punti vendita che hanno realizzato performance eccellenti sotto il profilo della produttività, del servizio reso, riconosciuto direttamente dai clienti anche per la capacità di dialogo dimostrata nei vari reparti dei supermercati, così come per i supporti innovativi a partire dall’utilizzo dell’APP Despar Sicilia che diventa strumento di premialità per i clienti. Premiati anche i punti vendita che hanno realizzato interventi di rinnovamento con un riscontro immediato sulle vendite che in alcuni casi hanno toccato una crescita superiore al 15%.

L’appuntamento ha visto la presenza del management di Ergon, con in prima linea il Direttore commerciale Marco Sgarioto, che ha dato una grande iniezione di vitalità e di entusiamo al meeting ed il team franchising, vendite, commerciale e marketing; ospite d’onore dell’evento Paolo Migone, noto comico di Zelig, che ha contribuito a rendere ancora più gioiosa l’atmosfera della serata.

“Siamo felici per aver consolidato le nostre posizioni – commenta la dottoressa Lo Magno - Siamo cresciuti ulteriormente già nel 2017 con tanti nuovi ingressi ma abbiamo già iniziato alla grande anche il 2018 basti pensare che solo a marzo stiamo aprendo altri 4 punti vendita nell’isola. Quel che ci fa più piacere è vedere non solo i tanti imprenditori che si avvicinano all’insegna Despar per far parte della grande rete che stiamo creando, ma soprattutto è la fiducia che ogni giorno ci riconfermano i nostri clienti. Capacità, impegno, professionalità sono le caratteristiche comuni che ci legano ai singoli imprenditori che si interfacciano con i referenti del nostro ufficio commerciale, ma anche ufficio franchising o acquisti e naturalmente marketing. Obiettivo comune è realizzare lo sviluppo della nostra terra e delle nostre imprese. E in quest’ottica il 2018 sarà ricco di eventi che coinvolgeranno i nostri clienti nei vari punti vendita, con promozioni specifiche, buoni spesa e i concorsi legati alla nostra App Despar Sicilia sempre più utilizzata anche per ottenere importanti sconti. I nostri clienti entrando nei punti vendita Despar devono essere piacevolmente sorpresi e coccolati anche perché, come recita il nostro nuovo spot, che nei fatti è un mini-film già diffuso in questi giorni sui canali social, con noi fare la spesa è una storia a lieto fine”.