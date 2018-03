Fu arrestato con 12 kg di droga: a Ragusa, processo al consigliere Bonafede

Ragusa - E' in corso a Ragusa il processo al consigliere comunale di Siracusa accusato di spaccio di sostanze stupefacenti: Tony Bonafede era stato arrestato nell'aprile del 2016 al porto di Pozzallo insieme a Salavore Mauceri e Antonio Genova. Secondo l’accusa, stavano per imbarcarsi da Pozzalo per Malta con i trolley carichi di stupefacenti.

Bonafede ha sempre professato la sua estraneità ai fatti contestati e ha sempre dichiarato di essere innocente.

Nel corso dell’ultima udienza, il consulente tecnico d’ufficio – nominato dal Tribunale di Ragusa – ha di fatto concordato con la versione del perito della difesa: dal casotto del porto di Pozzallo in cui si erano appostati gli investigatori per osservare gli spostamenti dei tre, non era possibile avere una visione chiara di movimenti come scambio di borse o altro.

Da quella posizione scelta dagli investigatori, hanno sostenuto avvocati e consulente di parte, diverse zone del porto non erano sempre monitorabili.

La posizione di Bonafede è stata stralciata: gli altri due arrestati hanno scelto il rito abbreviato e stanno scontando la pena loro inflitta. Bonafede, insieme agli altri due, era stato trovato in possesso di circa 12 kg di droga.