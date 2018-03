Daniel Pennac a Vittoria

Vittoria - E' già sold out lo spettacolo in programma sabato 3 marzo, al Teatro Vittoria Colonna. Sul palco salirà il romanziere Daniel Pennac, che porterà in scena “Un amore Esemplare”.

Un grande romanziere incontra una grande fumettista: lui ha una bella storia da raccontare.

Una storia d’amore, fra un uomo ed una donna di diversa estrazione sociale ma uniti da un sentimento forte, pulito e coraggioso. Una storia vera e così bella da sembrare inventata. Il romanziere è Daniel Pennac, la fumettista è Florence Cestac.

Nasce così il fumetto che la regista Clara Bauer traspone a teatro con la presenza in scena dei due autori. Daniel Pennac racconta al pubblico il suo colpo di fulmine per questa incredibile coppia, mentre Florence Cestac riempie l’intero spazio scenico con i suoi disegni dal vivo. Lo spettacolo fa parte del cartellone della stagione teatrale organizzata dall'associazione culturale Santa Briganti e diretta da Andrea Burrafato.