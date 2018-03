Ad averne così! Buon compleanno Franco

Scicli - 3 marzo 1933. Nato a Roma. Franco Sarnari compie oggi 85 anni. A pensarci bene, sul finire degli anni 70, è stato il primo "nuovo sciclitano", il primo immigrato dal Nord che ha deciso di vivere a Scicli. Mai scelta fu più profetica. Negli ultimi dieci anni sono diventati circa 700 gli immigrati dal Nord Italia e dall'estero, che hanno scelto Scicli, per amore. L'amore di Franco per Piera, l'amore di Franco per la luce, accecante, assoluta, di Scicli. Franco iniziò a dipingere temi religiosi affacciandosi dal tetto di casa, a Roma, e osservando dall'alto i suoi disegni in strada, coi gessi. Da lì studiava le proporzioni, i colori, la resa ottica delle sue invenzioni pittoriche. Era poco più di un bambino. Una passione divorava la sua infanzia curiosa, inquieta, di ricerca. Una ricerca che lo logora dentro ancora oggi, come il fuoco che alimenta e consuma, alla scoperta del Vero che la pittura cela e svela.

Buon compleanno, Franco! Ad avercene di splendidi e meravigliosi 85enni come te.

Foto di Luigi Nifosì, tutti i diritti riservati.