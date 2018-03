Vittoria, si inaugura la collettiva Eos

Vittoria - Si inaugura oggi, sabato 3 marzo, alle ore 18.30, alla Sala Mazzone a Vittoria, la collettiva d’arte contemporanea “Eos”. Un omaggio alla donna e al suo ruolo centrale nell’evoluzione della società sin dai tempi antichi, attraverso le opere di 35 artisti internazionali. Organizzata dall’associazione MPGArt (catalogo a cura di Elisa Mandarà), con il patrocinio del Comune di Vittoria e del Libero Consorzio comunale di Ragusa e con il supporto di sponsor privati, “Eos” offre un’immagine totalizzante e intimamente omaggiante della figura femminile, a partire dalla sua visione sin dalle antiche civiltà egizie per arrivare ai nostri giorni. Una collettiva che vuole rendere omaggio alla figura femminile considerata sin dalle culture più antiche protettrice della terra, della casa, del fuoco sacro.

Ci sarà tempo fino all’8 aprile prossimo per visitarla e ammirare le creazioni degli artisti in esposizione: Gaia Adducchio, Evita Andujar, Arturo Barbante, Salvo Barone, Balàzs Berzsenyi, Sandro Bracchitta, Momò Calascibetta, Carmelo Candiano, Mimmo Catania, Lorenzo Maria Ciulla, Leonardo Cumbo, Martina Dalla Stella, Sergio Fiorentino, Giovanna Giaquinta, Fiorenza Gurrieri, Margarita Henriksson, Franco Iacono, Corrado Inturri, Giovanni La Cognata, Marco Lando, Michal Lubinski, Sebastiano Messina, Kristo Naziraj, Han Khac Nguyen, Michele Nigro, David Mirac, Gianni Piva, Franco Polizzi, Natalia Proskuriakova, Silvana Salinaro, Maria Angela Sarchiello, Diethard Sohn, Danilo Battaglia e Gianni Turtola.

Orari di visita: tutti i giorni dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 21.00 – lunedì chiuso.

Per maggiori informazioni: www.mpgart.it.