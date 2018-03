Strada del Cerasuolo, arriva Calcaterra alla presidenza

Vittoria - Associazione Strada del Cerasuolo di Vittoria, si è insediato ufficialmente ieri il nuovo comitato di gestione, con l’elezione del nuovo presidente Marco Calcaterra (azienda Avide); Arianna Occhipinti, presidente uscente, sarà il vicepresidente dell’associazione.

Al loro fianco nel comitato direttivo ci saranno: per i produttori Pierluigi Cosenza (Poggio di Bortolone), Guglielmo Manenti (vini Manenti), Giovanni Calcaterra (Tenuta Bastonaca), Francesco Ferreri (Valle dell’Acate), Lorenzo Piccione (Piano Grillo), Alessio Planeta (Planeta), Paolo Gatto (Gatto Frantoi) e Innocenzo Pluchino (Ciomod); per i ristoratori Michele Rosso (Gelati Divini). Completano il direttivo, come di consueto, i rappresentanti del Consorzio del Cerasuolo di Vittoria nella persona del Presidente Massimo Maggio, della Provincia Regionale di Ragusa, della Camera di Commercio di Ragusa, del Comune di Vittoria e di Caltagirone, nella persona di Maurizio Pedi.