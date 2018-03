Tra donne: anche la scrittrice Gigliola Alvisi al Circolo di conversazione

Chiaramonte Gulfi - Anche quest'anno, in occasione dell'8 marzo, il circolo di Conversazione di Chiaramonte Gulfi presieduto da Luisa Fontanella organizza una giornata "Tra donne" con ospiti che parleranno delle loro esperienze professionali e personali attinendosi alla giornata dedicata alla donna.

Si parte al mattino: la dottoressa Floriana Errigo incontrerà i ragazzi dell'Istituto Serafino Amabile Guastella a partire dalle ore 10.30. Alle 17.00, si parte con un ciclo di incontri presso il Circolo di via Corallo. Ospiti di questa edizione, il Maresciallo Alberto Bruno, comandante della Stazione dei Carabinieri di Chiaramonte Gulfi, Laura Cavallo, responsabile della cooperativa sociale "Dafne", Leandra Battaglia, imprenditrice, titolare di "White eventi", Gisella Guastella, responsabile della cooperativa "PietrAngolare", Valeria D'Avola, titolare insieme al marito Giacomo Bentrovato di "Orgoglio Siciliano", papillon e creazioni di legno, i signori Traina, Trainito e Carrubba, titolari del birrificio best in Sicily 2017 "Paul Bricius", i ragazzi del laboratorio teatrale "Teatrando" diretto da Marta Laterra. Ospite d'eccezione, la scrittrice Gigliola Alvisi, autrice di due libri che parlano di donne: "Ilaria Alpi, la ragazza che voleva raccontare l'inferno", edito da Rizzoli e "Troppo piccola per dire si", il nuovo libro che parla del triste fenomeno delle spose bambine.