Shaggy ospite di Sting a Taormina il primo agosto

Taormina - Shaggy sarà al Teatro Antico di Taormina insieme a STING nel concerto- evento del 1° agosto

Diventa leggendario l'Evento dell'Estate in Sicilia con i due Artisti che si esibiranno sia insieme che separatamente e con una band formata da: Dominic Miller (chitarra), Josh Freese (batteria) e Rufus Miller (chitarra) , Monique Musique (corista), Gene Noble (corista) e Kevon Webster (tastiera).

Disponibili gli ultimi biglietti di Cavea Non Numerata ad euro 80,00 ( compresi diritti di prevendita) in tutti i punti autorizzati dei Circuiti:

- Box Office Sicilia : tel. 0957225340 info@ctbox.it;

- Box Office Palermo : tel. 091341960

- Ticketone: www.ticketone.it

Vendita online solo su: www.ticketone.it; www.ticketmaster.it.