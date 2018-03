Elezioni, i 5stelle sfiorano il 30. Il Pd tra il 21 e il 23. Lega e Fi pari

Roma - I Cinquestelle sono al 30%, il Pd fra il 21 e il 23, Lega e Forza Italia sono pari. I grillini vanno sopra i sondaggi, gli altri sotto. Liberi e uguali al 4%. Si annuncia una sfida all'ultimo voto fra Berlusconi e Salvini per la eventuale premiership. Confermate le preoccupazioni di Massimo d'Alema circa il crollo della sinistra. Crescono le forze antisistema: grillini e Lega. I Cinquestelle fanno più della somma di Forza Italia e Lega. Nelle foto, i dati de La 7 e di Rai Uno. Malissimo l'estrema destra, CasaPound.

Forza Italia e Pd insieme non arrivano alla maggioranza assoluta, gli elettori hanno bocciato l'inciucio fra Berlusconi e Renzi. Luigi Di Maio va verso il primo incarico da parte del Presidente Sergio Mattarella.

I seggi

Intant Poll Tecné-Mediaset: a M5S 63-73 seggi Senato ++ Pd 35-45. Forza Italia tra 26 e 36, come Lega, Leu tra 5 e 11 Secondo l'intention poll realizzato da Tecnè per Mediaset, al Senato il Movimento 5 Stelle guadagna tra 63 e 73 seggi, mentre il Pd è tra 35 e 45. Forza Italia tra 26 e 36, stessi numeri per la Lega. A Liberi e Uguali andrebbero tra i 5 e gli 11 seggi. A FdI tra i 6 e i 12. A +Europa tra 2 e 8.