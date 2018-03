Elezioni, Le Iene su Italia Uno: compravendita voti all'estero

Milano - Una compravendita di 3.000 voti a Colonia, in Germania, documentata da un filmato esclusivo, ripreso 4 giorni fa con una candid camera. É quanto scoperto da Le Iene in un servizio che sarà messo in onda questa sera. "Noi avevamo già denunciato con quattro servizi la possibilità di brogli con il voto degli italiani all’estero grazie alla testimonianza di 'cacciatori di plichi', ovvero cacciatori di schede ancora da votare. Purtroppo da allora non è cambiato nulla e nessuno è intervenuto", si legge in una nota del programma di Italia1.