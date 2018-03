Musiche ebraiche e ritmi balcanici a Ragusa

Ragusa - Un repertorio colto e popolare allo stesso tempo, dedicato alla musica ebraica e a quella balcanica all’interno di un concerto straordinario che si ha visto protagonista il “Trio d’autore” nel concerto “Exodus”. Un nuovo successo, ieri sera al Teatro Don Bosco di Ragusa, per la 23^ Stagione Concertistica Internazionale “Melodica”, patrocinata dall’Assessorato agli Spettacoli del Comune di Ragusa con la direzione artistica della pianista Diana Nocchiero. Il “Trio d’autore” è formato dalla cantante Sabrina Gasparini, dal violinista Gen Llukaci e dal fisarmonicista Claudio Ughetti, musicisti straordinari, che con grande sensibilità hanno eseguito un repertorio molto ricercato e al tempo stesso coinvolgente. I tre pregevoli musicisti hanno comunicato con semplicità e spontaneità nel più profondo del cuore coinvolgendo emotivamente il numeroso pubblico presente. La voce della Gasparini, il violino di Llukaci e la fisarmonica di Ughetti sono stati capaci di compenetrarsi in un suono straordinario passando con disinvoltura dai piani ai fortissimi, dal carattere dolce a quello energico e hanno trasmesso tante emozioni senza lasciare posto alla noia. Questi fantastici artisti hanno dimostrato una notevole capacità d’improvvisazione e bravura esecutiva, oltre ad una sorprendente tecnica e verve interpretativa, tutte caratteristiche che li rende decisamente speciali e fuori dal comune. Il pubblico estasiato ha applaudito per tutto il concerto calorosamente e a lungo, chiedendo più volte “bis”. Così l’Associazione Melodica colleziona grandi successi organizzando concerti di altissimo livello. Prossimo appuntamento “Un’Orchestra su venti dita” sabato 10 marzo con i bravissimi pianisti Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio (pianoforte a quattro mani). Il prezzo del biglietto è di 10 €, ridotto 5 € per studenti fino ai 25 anni di età (bambini al di sotto degli 8 anni entrano gratuitamente). L’ingresso in sala è previsto dalle ore 20. Info e prenotazioni: Libreria Ubik sita in Via Plebiscito 5 – Ragusa Tel. 0932258423 / 3472313605; Associazione Melodica 3334326158 - www.melodicaweb.it.