A C'è posta per te, la vicenda del padre di origine modicana. VIDEO

Ennesima puntata di C'è posta per te con protagonista un padre snaturato. Eh si. La trasmissione di Maria De Filippi ci propone sempre storie da feuilleton ottocentesco. Fa solo un po' più specie vedere una famiglia modicana, ma solo per puro campanilismo provinciale. Durante la puntata di sabato è andata in onda la storia di Carmen, una giovane ragazza che ha voluto riallacciare il rapporti con il padre originario di Modica, Giorgio, e la compagnia di lui, Monica, una bellissima donna polacca dagli occhi di ghiaccio.

La storia è lunghissima ma il copione è sempre lo stesso: genitori separati, dissapori, incomprensioni per via della nuova compagna. Il padre sembra pendere dalle labbra della nuova compagna, dichiara di essere lui arrabbiato, nonostante non si fosse sentito cercato.

Ma Carmen ribatte che l'ha cercato, eccome, è stato lui a non farsi trovare. Insomma, ripicche su ripicche, rancori su rancori. Addirittura, la compagna si sarebbe arrabbiata perchè la ragazza non avrebbe gradito le sue lasagne: "La mamma le faceva meglio", avrebbe detto a tavola, e ciò sarebbe stato motivo di rancore imperituro. Alla fine le cose vanno sempre per il verso giusto: la busta si apre, la promessa di trovare un accordo, baci, abbracci. E l'happy ending è servito.