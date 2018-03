Salvatore Giuliano, il futuribile Ministro PI, amico del preside Giannone

Scicli - Il sindaco di Scicli Enzo Giannone è preside ed è amico e molto vicino professionalmente al ministro in pectore dei CinqueStelle Salvatore Giuliano, anch'egli preside. Giannone, da preside, molto noto in Sicilia, ha criticato più volte la riforma della cosiddetta "Buona scuola" del precedente governo. Eletto sindaco a Scicli contro il sistema, Giannone ha in fondo anticipato quello che sta avvenendo in queste ore. Un posto in un ipotetico governo anti sistema anche per lui, magari al ministero della pubblica istruzione come vice ministro?