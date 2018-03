Scicli - Pino Pisani da Scicli da oggi è senatore. Personaggio praticamente sconosciuto a Scicli, Giuseppe Pisani è radiologo, vive ad Augusta, dove è stato vicesindaco grillino, ha 66 anni. Era candidato nel collegio senatoriale di Ragusa e Siracusa.

Laurea in medicina-chirurgia nel 1978, a Catania, si è specializza in radiologia a Parma. E' stato primario di Radiologia ad Augusta, città di cui è stato vicesindaco per il movimento Cinquestelle.