Pioggia e vento funesteranno la Sicilia

Ancora maltempo sull'Italia: la perturbazione di origine atlantica che sta interessando il nostro paese porterà nelle prossime ore temporali e venti forti su buona parte delle regioni centrali e meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dalla notte piogge, localmente molto intense e accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento, su Basilicata e Calabria, specie sui settori tirrenici.

Per domani sono attesi inoltre venti di burrasca su Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Puglia, Umbria, Lazio e Abruzzo. Il Dipartimento ha anche valutato una allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Basilicata.

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

MARTEDI' 6 MARZO Al Nord nuvoloso al Nordovest e Lombardia ma in prevalenza asciutto, più chiuso su Triveneto ed Emilia con fenomeni sparsi. Neve dai 900/1000m. Temperature stabili, massime tra 5 e 11. Al Centro instabile con piogge e temporali più frequenti su Sardegna e regioni tirreniche; neve dai 1300m. Temperature stabili, massime tra 10 e 12. Al Sud instabile sulle peninsulari tirreniche con piogge e temporali sparsi, asciutto con schiarite anche ampie su Sicilia e Adriatico. Temperature in lieve aumento, massime tra 14 e 16.

MERCOLEDI' 7 MARZO Al Nord in mattinata chiuso con piogge in pianura e neve sulle Alpi dai 700/800m. Migliora gradualmente da ovest a partire dal pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 7 e 10. Al Centro piogge e temporali su Sardegna e tirreniche, meglio a est con qualche pioggia sulle Marche. Neve dai 1200m. Temperature stabili, massime tra 8 e 13. Al Sud peggiora su Sicilia e tirreniche con piogge e temporali in estensione entro sera anche ad Adriatico e Ionio. Neve a quote medio-alte. Temperature stabili, massime tra 14 e 16.

GIOVEDI' 8 MARZO Al Nord nel complesso stabile ma con foschie e nebbie mattutine diffuse in pianura e velature compatte in arrivo in giornata. Temperature in aumento, massime tra 8 e 14. Al Centro nel complesso stabile e soleggiato con qualche foschia o nebbia mattutina sulle interne e velature in arrivo nell'arco della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 9 e 15. Al Sud ultimi fenomeni in Calabria, soleggiato altrove con tendenza a veli e strati in arrivo dell'arco del giorno. Temperature stazionarie, massime tra 14 e 17.