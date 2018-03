Un'intera orchestra racchiusa su venti dita, a Ragusa

Ragusa - Prosegue con grande successo la 23° Stagione Concertistica Internazionale "Melodica" patrocinata dall'Assessorato allo spettacolo del Comune di Ragusa con la direzione artistica della pianista Diana Nocchiero. Si torna sabato sera, 10 marzo, sul palco del Teatro Don Bosco di Ragusa con uno spettacolo-concerto assolutamente inusuale come già suggerisce il titolo dell’appuntamento: “Un’orchestra su venti dita”. Protagonisti i bravissimi pianisti Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio (pianoforte a quattro mani) che eseguiranno un bellissimo programma molto vario, dedicato nella prima parte alle donne in musica (come omaggio alla vicina festa della donna) e nella seconda parte alla famosissima quinta sinfonia di Beethoven in una spettacolare trascrizione a quattro mani. Chiara Nicora si è diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Firenze con massimo dei voti. e in clavicembalo al Conservatorio "Verdi" di Torino. Svolge attività concertistica sia come pianista che come cembalista collaborando con vari gruppi e orchestre da camera. Ha inciso per varie case discografiche ed è risultata vincitrice della borsa di studio indetta dalla Fondazione Cini di Venezia. Si è laureata in discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo (Dams) presso l'Università di Bologna conseguendo il massimo dei voti e la lode. Si è diplomata in musicoterapia presso "la Cittadella" di Assisi e svolge un’intensa attività didattica e come collaboratrice pianistica. Ha conseguito il diploma accademico di II livello in discipline musicali presso il Conservatorio di Milano. E’ docente presso Conservatorio di Sassari. Ferdinando Baroffio si è diplomato al Conservatorio Verdi di Milano e si più volte classificato ai primi posti in numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Svolge attività concertistica in Italia e all'estero suonando, sia come solista che in formazioni cameristiche, per prestigiose associazioni musicali. Ha preso parte all’integrale delle sonate di Prokofie’v alle Settimane Musicali di Stresa e di recente ha eseguito nella sala “Verdi” del Conservatorio di Milano la Fantasia-Corale op.80 di L. Van Beethoven per pianoforte, coro e orchestra, pubblicato poi su cd. Dal 2005 collabora con produzioni teatrali realizzando musiche originali di scena per vari spettacoli. Ha scritto le musiche per la serata-evento per la celebrazione dell’anniversario della Costituzione italiana nella sala dei 500 a palazzo Vecchio di Firenze alla presenza del capo dello Stato in trasmissione diretta su Raiuno. Il prezzo del biglietto è di 10 €, ridotto 5 € per studenti fino ai 25 anni di età (bambini al di sotto degli 8 anni entrano gratuitamente). L’ingresso in sala è previsto dalle ore 20. Info e prenotazioni: Libreria Ubik sita in Via Plebiscito 5 – Ragusa Tel. 0932258423 / 3472313605; Associazione Melodica 3334326158 - www.melodicaweb.it.