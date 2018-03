Noto, capitale del Wedding di lusso

Noto - Il Val di Noto potrebbe diventare la capitale del Wedding di lusso. Si svolgerà in Val di Noto dal 15 al 20 ottobre 2018 la conferenza e workshop internazionale dedicato al luxury wedding “Italy inspires A Sicilian Romance”, organizzato da Italy Inspires e con la main partnership del Sicilia Convention Bureau. Attesi per l’occasione circa 60 top buyer del luxury destination wedding prevalentemente da India, Emirati Arabi Uniti, USA, UK e Libano per quattro giorni di networking, keynote session, leisure ed un workshop B2B con 60 top espositori siciliani tra hotel, location esclusive, incoming to, luxury wedding planner, enti del turismo, fornitori di servizi lusso per il wedding.

“Una scelta strategica per far conoscere il Belpaese e le sue potenzialità al mondo dei wedding planner internazionali – spiega Andrea Naar Alba, fondatrice e anima del progetto Italy Inspires -. Secondo una recente ricerca JFC sul mondo del matrimonio luxury, solo nel 2013 sono stati celebrati in Italia ben 7.500 matrimoni di stranieri, generando oltre 1 milione 515mila presenze e un fatturato per il segmento di 440 milioni. Mission del progetto – continua la Alba – è sviluppare azioni commerciali tra gli operatori internazionali del segmento wedding e le aziende del territorio, per la valorizzazione dei beni culturali e delle eccellenze siciliane, in un’ottica di sostenibilità economica delle location attraverso il business che la nicchia dei destination wedding genera”.

“Oggi il turismo di nozze, dai viaggi di nozze ai destination wedding, è un business multimilionario: una nuova area di crescita, con un potenziale illimitato, ancor di più per un paese unico, come l’Italia”, aggiunge Andrea Naar Alba, con la sua pluriennale esperienza nel mercato del destination wedding di lusso con l’agenzia Italian Weddings & Events.

“Da mesi – ricorda Daniela Marino, direttore operativo Sicilia Convention Bureau – abbiamo ufficializzato l’apertura del Sicilia Convention Bureau alla promozione della Sicilia, non solo per il mice, ma anche per il Destination Wedding. Italy Inspires è l’occasione che attendevamo per avviare la promo-commercializzazione della Sicilia come Luxury Wedding Destination e la collaborazione con Andrea Naar Alba siamo certi contribuirà a muovere i primi passi con il piede giusto. La Sicilia è un competitor per le già note destinazioni italiane del wedding internazionale – Toscana, Lazio e Campania, in primis – e da oggi guadagnerà nuove posizioni nel ranking nazionale.