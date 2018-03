Ragusa: Milena Nicosia espone a Palazzo Zacco

Ragusa - Sabato 10 marzo, alle ore 18, presso la sede della Civica Raccolta “Carmelo Cappello” di Palazzo Zacco in via S. Vito, verrà inaugurata la personale di Milena Nicosia “I muri del tempo”

L’esposizione, patrocinata dal Comune e curata di Andrea Guastella, dal titolo altamente evocativo, racconta il lento sedimentarsi della memoria in oggetti di recupero svincolati dall’originale funzione d’uso e riattivati come specchio dell’interiorità del fruitore.

“Si tratta - scrive la pittrice Nicosia - di una bussola del tempo chiusa, murata invalicabile, incomprensibile a pieno e soprattutto mutevole. Quello che succederà dentro l’opera farà parte di essa in modo imprescindibile”.

“Milena – scrive il curatore della mostra Andrea Guastella - come una suora o un’infermiera volontaria, reca conforto agli ultimi, ai reietti: anziché darsi al bello, nell’illusoria speranza che ci salvi, cerca il buono, consapevole che esso dimora nel sacrificio. E cos’altro, se non una rinuncia, una sincera privazione è il sottomettere una vena pittorica potente al recupero di una finestra o di una rete polverosa? Quegli oggetti sono corpi da lavare, da ungere e riporre nel sudario. Vanno infine seppelliti incorniciandoli, o appendendoli al muro. È proprio vero: gli artisti sono i soli testimoni della fine. Il muro del tempo che essi approntano sono le pietre con cui chiudono il sepolcro”.

In contemporanea alla mostra, Milena Nicosia terrà uno stage di formazione dal titolo “Il disegno e l’anima”, lezioni di disegno dal vero con modella per imparare o approfondire lo studio della figura e del ritratto. Per informazioni sulla partecipazione allo stage è possibile chiamare il 3334792195 entro il 9 marzo 2018.

La mostra resterà aperta fino al 15 aprile e sarà visitabile il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8 alle 14 e dalle 15 alle 18; il sabato l'apertura è posticipata alle ore 9.