Modica: Cozze e fritto misto. La classe dei record si riunisce ancora. FOTO

Modica - La classe dei record, la III C Pietro Scrofani 69/70 di Modica, si è riunita ancora e stavolta per festeggiare un traguardo importante: il millesimo anniversario dal giorno del primo incontro, avvenuto il 7 giugno 2015, a 45 anni dal diploma di terza media. All'incontro, avvenuto sabato scorso in una casa privata, hanno partecipato circa 40 persone, inclusi i familiari degli ex alunni.

Tanto buon cibo (cozze, orate e fritto misto) e tanta allegria: la III C Pietro Scrofani di Modica è davvero una classe speciale. Dopo tanti anni, infatti, non solo sono riusciti a riunirsi, ma anche a far amalgamare nel gruppo i propri familiari. Tanti ricordi, ma anche tanti progetti futuri: per loro, infatti, ogni occasione è buona per potersi riunire e trascorrere una serata in allegria e convivialità.