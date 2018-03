Suor Cristina torna con un nuovo singolo

Dopo aver vinto quattro anni fa il talent 'The Voice', Suor Cristina torna venerdì 9 marzo con un nuovo singolo, "Felice" che anticipa l'album dal titolo omonimo in uscita il prossimo 23 marzo. Il brano è stato scritto da Andrea Bonomo e Gianluigi Fazio con la produzione di Elvezio Fortunato.

Suor Cristina nonostante la vittoria nel popolare talent continua il suo percorso spirituale e religioso presso la Congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia nella sede di Milano. Originaria di Comiso, in provincia di RAGUSA, da sempre appassionata di musica, continua a coltivare il suo amore per la musica. Il suo nuovo singolo è un inno alla felicità e dopo il successo a The Voice 2014 (dove era entrata a far parte della squadra capitanata dal rapper J-Ax), ha girato il Mondo tenendo concerti e partecipando a diverse esibizioni e si è esibita alla Giornata mondiale della Gioventù.