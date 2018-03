Da oggi, il teatro comunale di Siracusa in 3D

Ortigia - Siete mai stati al teatro comunale di Siracusa? Se non avete voglia di arrivarci di persona, basta avere un computer e potete visitarlo comodamente da casa vosta in 3D. Un computer, insomma, per muoversi in tutti gli ambienti dello storico edificio di Ortigia. La città di Siracusa, com'è giusto, si mette al passo coi tempi rispetto ad altre città che hanno già adottato esperienze simili per i loro edifici storici e monumenti: si chiama turismo sensoriale, ed è l'ultima frontiera nel campo dell'innovazione legata all'arte e alla cultura.

Dario Ponzo, siracusano trapiantato a Milano, ha firmato la particolare realizzazione. Ha utilizzato per le riprese una telecamera 3D che scannerizza l’ambiente in cui si trova. Ponzo ha già firmato collaborazioni illustri con il museo della scienza di Milano ed alberghi di lusso lombardi. Questa iniziativa è nata in collaborazione con il comune di Siracusa ed è a costo zero.

Per visitare il Teatro Comunale di Siracusa: https://my.matterport.com/show/?m=E6PbNSiN4iC.