Acate: Traffico di droga, arrestato 44enne

Acate - E' stato arrestato dalla polizia S.R., 44 anni, vittoriese, accusato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso nel 2015 ad Acate. L'uomo, già in regime di arresti domiciliari, dovrà finire di scontare la pena detentiva, sempre ai domiciliari, e per questo è stato raggiunto da un ulteriore provvedimento, così come diposto dalla Procura della Repubblica di Ragusa.