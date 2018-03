Senza assicurazione, rumeno tenta di corrompere carabiniere con 50 euro

Ispica - 50 euro per evitare di far procedere i carabinieri. E' successo a Ispica: è stato arrestato un cittadino rumeno di 41 anni, bracciante, incensurato, accusato del reato di istigazione alla corruzione. Durante un controllo, i militari hanno fermato un'ato con tre rumeni. Il mezzo è risultato privo di copertura assicurativa e contestavano al conducente l’infrazione.

A quel punto il passeggero si è rivolto al conducente dicendo di non preoccuparsi e che gli avrebbe fatto vedere lui come si fa in questi casi, si è rivolto al Carabiniere e gli ha offerto 50 euro per evitare di procedere. L’uomo è stato arrestato in flagranza per istigazione alla corruzione: è stato posto agli arresti in attesa di giudizio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Iblea.