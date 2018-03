Ryanair: due nuovi voli verso Atene. Da Catania e da Palermo

Catania - Sono state lanciate oggi da Ryanair altre due nuove rotte da Catania e da Palermo, stavolta verso Atene. Entrambe le rotte saranno operate con due voli alla settimana con l’avvio della programmazione invernale 2018/2019 e prenotabili sul sito Ryanair a partire da oggi.

John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Italia di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare 2 nuove rotte da Catania e Palermo verso Atene, entrambe operate con due voli settimanali con l’avvio della programmazione invernale 2018/2019. Queste rotte saranno prenotabili da oggi sul sito Ryanair e i clienti e visitatori italiani potranno approfittare delle tariffe ancora più basse e delle più recenti innovazioni del programma “Always Getting Better”.

Per festeggiare, in vendita posti a partire da soli 14,99 euro (soggetto a disponibilità) per viaggiare tra marzo e aprile, e prenotabili fino alla mezzanotte di giovedì (8 marzo).