Sebben che siamo donne…: l’8 marzo a Scicli

Scicli - “Sebben che siamo donne…”: un reading letterario dedicato alle donne siciliane (anche d’adozione) che scrivono di altre donne, con Donatella Liotta e altre lettrici dell’associazione culturale Officinoff. 8 marzo ore 18.30, nel salotto buono della Scicli di Montalbano, via Mormino Penna, Millennium. Ad organizzarlo Antonella Piccione, titolare del salone di bellezza Lifestyle – Hair and Beuty, sito in via dei Lillà 76-78 a Scicli.

Durante l’evento in rosa, dopo un breve excursus storico sulle origini della Giornata Internazionale della Donna, verranno letti e interpretati brani di Maria Carmela Miccichè, Nicole Grillo (siciliana d’adozione), Elisa Giglio e Giuseppina Aiello. Ad alternarsi come lettrici, oltre a Donatella Liotta, Veronica Ruta, Elisa Giglio e Maria Concetta Agosta. A margine dell’evento, assolutamente gratuito, ci sarà un aperitivo e verrà donato un piccolo omaggio floreale (offerto da Il Giardino delle Delizie) a tutte le donne.

“Un’iniziativa culturale per riflettere sulla femminilità e sulle donne in una giornata vissuta, spesso, in modo consumistico e banale”, spiega la titolare di LifeStyle Antonella Piccione. “Da donna che, per lavoro, valorizza tutti i giorni la bellezza naturale delle donne - aggiunge - avverto la necessità di momenti culturali in cui riflettere sugli aspetti più intimi e profondi della femminilità oggi, in una società in cui si parla troppo spesso di sessismo e di discriminazioni nei confronti del gentil sesso”.