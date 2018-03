Ispica, un tavolo tecnico per disciplinare la tassa di soggiorno

Ispica - Con provvedimento del sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie, sono stati nominati i componenti del tavolo tecnico per l’applicazione della disciplina regolamentare e per l’individuazione di procedure semplificate per il versamento della imposta di soggiorno. A farne parte, tra gli altri, Giuseppe Pluchinotta, Assessore allo Sviluppo Economico e Promozione del Territorio, Turismo, Sport; Giuseppe Barone, Assessore alle Politiche Finanziare; Salvatore Barrera in rappresentanza della Confcommercio e Vincenzo Asta in rappresentanza della Cna.

Il tavolo tecnico si occuperà di monitorare l’applicazione della disciplina regolamentare e di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento della tassa di soggiorno. A tal proposito è già in programma il primo incontro che si terrà domani, 8 marzo, presso Palazzo di città. “Si tratta di un altro passo a favore del turismo locale – dichiara l’Assessore Giuseppe Pluchinotta. Con la nomina del tavolo tecnico puntiamo ad implementare un regolamento che certamente rappresenta uno strumento importante in termini di sostegno e rilancio della promozione turistica.

Gli introiti derivanti della tassa di soggiorno costituiscono un valore aggiunto da destinare al sostegno del turismo, a servizi aggiuntivi e ad interventi di manutenzione e recupero dei beni storici e culturali che questo Comune ha la fortuna di avere. Contestualmente – conclude l’Assessore – si sta lavorando sin da oggi ad un monitoraggio contro l’evasione dell’imposta”.