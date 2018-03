Quando la compagna di Davide Astori, Francesca, girò a Scicli

Scicli - Anche Scicli è rimasta colpita dalla improvvisa e per molti aspetti inaccettabile morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. Diversi ricordano come la compagna di Davide, Francesca Fioretti, abbia lavorato a Scicli sul set del film "Poker Generation", girato in città nell'aprile del 2011. Francesca era già una bellissima e promettente attrice e il suo sorriso e la sua disponibilità colpirono gli sciclitani che la incontravano per le vie del centro storico, sempre pronta a regalare attenzione a quanti la riconoscevano. Al suo fianco, con fare materno, Lina Sastri. La notizia della morte di Davide ha scosso quanti in questi anni hanno seguito la giovane attrice, oggi mamma di una bimba di due anni.