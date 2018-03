Modica: gli spacciatori di hashish in Corso Umberto

Modica - Sono stati arrestati dai Carabinieri di Modica in flagranza di reato due tunisini per cessione di stupefacenti. L'operazione si è svolta in Corso Umberto, a Modica Bassa, in seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini.

Infatti, inizialmente veniva osservata una cessione di stecchette di hashish da parte di un cittadino tunisino nei confronti di un assuntore che veniva fermato, e successivamente mentre i militari si portavano presso la casa dello spacciatore, vedevano un altro assuntore uscire dall’abitazione con un quantitativo di hashish appena spacciato.

Il blitz è scattato all’interno dell’abitazione dove sono stati trovati i due giovani tunisini intenti a contare i soldi derivanti dall’attività di spaccio.

L’operazione si concludeva con il sequestro dei due distinti involucri di stupefacente per circa 5 grammi di hashish, ed il sequestro di oltre 150 Euro.

I militari del Nucleo Operativo e della Stazione di Modica, hanno quindi proceduto all’arresto in flagranza di Neila Achref, 26 anni, da anni a Modica e Mejiri Ferid, 21 anni. I due soggetti sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea.