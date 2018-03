Ragusa - Non si ferma all'alt della polizia e finisce contro un'albero. E' successo ad un posto di blocco: una Lancia Y non si è fermata all'alt della polizia e, invece, ha improvvisamente accelerato. La polizia si è immediatamente posta ll'inseguimento del mezzo, duranto diversi chilometri. L'uomo, a causa della forte velocità e del manto viscido, ha perso il controllo dell’auto impattando contro un albero posto ai bordi della strada, in contrada Tabuna.

L’uomo, un 25enne ragusano, è stato prontamente soccorso da personale del 118 occorso sul posto e trasportato presso il pronto soccorso, riportando fortunatamente lievi ferite. Distrutta invece l’autovettura.

Gli agenti hanno poi accertato i motivi della fuga. L’uomo guidava senza aver mai conseguito la patente e senza la prescritta copertura assicurativa. In tutto, dovrà pagare 6 mila euro di multa e il mezzo gli è stato sequestrato.

