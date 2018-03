Vittoria, scoperti affitti in nero per 100 mila euro

Vittoria - Affitti in nero per oltre 100 mila euro: è quanto scoperto dalle Fiamme Gialle. In particolare, un soggetto vittoriese affittava numerosi immobili di sua proprietà totalmente “in nero” con notevoli ritorni economici, quantificati in 84 mila euro dal 2013 al 2017, rispetto i quali sono state quantificate le relative imposte dirette e indirette (imposta di registro) evase.

In tutto, sono stati 19 i soggetti locatari di diversi immobili siti a Vittoria, su cui lo stesso vantava diritti reali d’uso.

Degna di nota è la circostanza per cui alcuni degli affittuari hanno dichiarato di non corrispondere alcun canone per l’utilizzo dell’immobile, ma di ricambiare il “favore” con presunte prestazioni d’opera (es. pulizie, lavori di manutenzione).

Inoltre, a carico del medesimo soggetto, è stata contestata la violazione amministrativa in materia di mancata comunicazione agli organi di Pubblica Sicurezza dell’occupazione di immobili da parte di ben 14 soggetti.