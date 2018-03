Credem annuncia 250 nuove assunzioni, posti anche in Sicilia

Palermo - Nuove assunzioni nel settore bancario anche in Sicilia. Credem annuncia infatti 250 nuovi ingressi entro fine anno, precisando che per il 75% si tratta di giovani. La Banca, che ha ottenuto per il terzo anno la certificazione di 'Top Employer', ha già assunto 800 persone dal 2015. Già nel 2017 sono state assunte 250 persone, per il 74% giovani, con un incremento di organico dello 0,8%. A livello regionale, le posizioni aperte riguardano prevalentemente Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia e la ricerca è rivolta a diplomati e laureati in discipline economiche, scientifiche e giuridiche.