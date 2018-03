Il Campionato Internazionale d’Italia Femminile al Donnafugata

Ragusa - Torna il grande Golf dal 13 al 17 marzo presso il rinomato Donnafugata Golf Resort di Ragusa. Per il secondo anno consecutivo infatti la Federazione Italiana Golf ha scelto il Resort Siciliano per ospitare il più importante torneo golfistico femminile Italiano. La gara si giocherà sul Parkland, percorso disegnato dal noto Campione e Progettista Sudafricano Gary Player, dove le migliori giocatrici Europee si sfideranno per l’assegnazione del Titolo di Italian International Ladies Championship.

Al torneo sono iscritte 104 iscritte giocatrici che si confronteranno sull’impegnativo percorso di gioco che si snoda nella tipica campagna ragusana tra i carrubi e gli ulivi che creano una cornice unica. Il Parkland già in passato è stato teatro di importanti eventi, quali il Sicilian Open 2011, torneo dell'European Tour, e lo scorso anno quando oltre ai Italian Ladies Championship è stata ospitata anche la Finale del prestigioso trofeo BMW Challenge. Una grande soddisfazione per la Sicilia quale privilegiata vetrina di una disciplina sportiva che darà sempre maggior visibilità al nostro paese in vista anche della disputa della Ryder Cup del 2022 presso il percorso romano del Marco Simone.