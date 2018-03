Dal Nero D'Avola a quello dei Nebrodi. Alla Locanda Gulfi

Chiaramonte Gulfi - Una serata "in nero": ma non è necessario l'abito scuro. Stiamo parlando di vini e quando si parla di vini a Chiaramonte si parla di Locanda Gulfi. Dal Nero d’Avola al Nero dei Nebrodi, giorno 10 marzo, produttori protagonisti dell’incontro enogastronomico pensato per esaltare ottimi salumi ed eccellenze nel campo del vino. Saranno Luisa e Sebastiano Agostino della macelleria La Paisanella di Mirto, che dal 1986 gestiscono l’allevamento bovino, ovino e suino della pregiata razza nera dei Nebrodi. La loro mandria è allevata su un territorio di circa 100 ettari, ricco di querce; un pascolo che consente libertà di movimento e, ai suini, la possibilità di nutrirsi di ghiande e radici.

La cena si terrà nella sala barbecue della Locanda Gulfi, promotrice dell’evento gourmet. Nel menù, proposto dallo chef Carmelo Floridia, ci saranno selezioni di salumi di suino nero dei Nebrodi, prosciutto crudo al coltello, l’angolo del fornaio con il pane integrale di produzione del ristorante, legumi cotti in pentola di pietra, la pancetta cotta intera con favette verdi e asparagi, capocollo laccato al miele, lo stufato di suino nero dei Nebrodi, i carciofi arrostiti al timo selvatico, le cime di rapa al pomodoro secco, la salsiccia croccante in tegola e altre sorprese dello chef.

Il Nero della pregiata razza siciliana incontrerà l’eleganza e l’armonia del Nero di Sicilia per antonomasia: il Nero d’Avola. A raccontare il vitigno, il territorio e le sue peculiarità, l’enologo della cantina Gulfi, Salvo Foti. In abbinamento al cibo si potranno degustare i vini Gulfi selezionati dallo stesso Foti, con vecchie annate e formati speciali.

Il costo della serata è di 45 euro. Necessaria la prenotazione contattando la Locanda Gulfi via mail locandagulfi@gulfi.it o tramite telefono 0932 928081