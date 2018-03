Ragusa: al teatro Perracchio, inizia la rassegna di teatro amatoriale

Ragusa - Si apre con “Vestire gli ignudi” della compagnia ragusana “La Piccola Accademia” la rassegna di teatro amatoriale, nell’ambito della stagione artistica 2017-2018, che si tiene presso il teatro comunale Marcello Perracchio, organizzata dal Comune di Ragusa e curata da Massimo Leggio.

Due gli spettacoli programmati, il 10 marzo alle ore 21 e l’11 marzo alle ore 18.

Il regista Franco Calvanese mette in scena il dramma pirandelliano incentrato sulla tematica dei ruoli e degli “abiti” sociali che ognuno si porta addosso. E’ la vicenda di Ersilia Drei che, dopo avere tentato il suicidio, viene accolta in casa di un famoso scrittore che le offre la possibilità di ricominciare una nuova vita. La donna vorrebbe essere qualcosa, qualcuno e disfarsi degli abiti che gli altri le hanno cucito addosso.

I fatti accaduti, in cui è stata suo malgrado coinvolta, emergono a poco a poco attraverso il dialogo rotto e concitato tra i vari personaggi, che irrompono in scena ognuno con la propria verità.

Il prossimo appuntamento con la rassegna amatoriale è il 17 e 18 marzo con “Finché morte non ci separi” della compagnia ragusana “Né arte né parte”.