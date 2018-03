L'uomo della foto di Falcone e Borsellino a Ragusa

Ragusa - La fotografia e il potere di comunicare con le immagini. Sabato 10 marzo alle 16 al Poggio del Sole si terrà il terzo appuntamento con le Master Class di Studio 44. Sarà la volta del fotoreporter della Reuters Tony Gentile. Una suggestione su tutte, che è scaturita dai suoi scatti è quella dello sguardo complice e sorridente fra i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Una foto icona che Tony scattò ai tempi in cui svolgeva il suo lavoro di fotografo a Palermo. La sua carriera è proseguita con l’agenza Sintesi a Roma e adesso con la Reuters per cui segue eventi di ogni genere. Sono tanti gli scatti che il reporter palermitano mostrerà, svelandone l’essenza.

Spazio anche alle tecniche fotografiche, come esse si sono evolute dagli anni ’80 ad oggi e come le nuove tecnologie possano aiutare il fotografo nella narrazione.

Programma della Master Class:

– Presentazione ospite – Quanto è forte il potere comunicativo delle immagini – Cosa e come è cambiato dagli anni ’80 a oggi – Coffee Break – Cambiamenti tecnici e differente uso delle fotografie – La fotografia come memoria che si trasforma in storia – Considerazioni finali

Sarà il terzo pomeriggio dedicato agli Incontri di Comunc/azione, serie di Master Class ideate da Studio 44 per approfondire, appunto, aspetti legati mondo della comunicazione. I primi due appuntamenti, con l’art director pubblicitaria Isabella Bernardi e col direttore di Sky Sport Giovanni Bruno hanno permesso ai partecipanti di approfondire temi come gli spot pubblicitari e la comunicazione sportiva attraverso il racconto esperienziale di professionisti affermati.

La presenza di Tony Gentile, sabato 10 marzo, e quella di Diego Antonelli, responsabile web della direzione editoriale per l’offerta informativa RAI, il 7 aprile, continuerà a tracciare un percorso stimolante e di livello, rivolto ad addetti ai lavori del mondo della comunicazione ma anche appassionati e studenti. Per informazioni e costi contattare Studio 44 al numero 3334557118 mentre è possibile seguirne le attività sulla omonima pagina facebook.

