Aiuola a Cinque Stelle a Ragusa? I Cinque Stelle smentiscono

Ragusa - Su un profilo facebook esce la proposta provocatoria di un tale Federico Tumino che chiede di intervenire nella rotatoria dei Salesiani affinchè venga sostituita l'Aquila ragusana con il simbolo dei Cinque Stelle. La notizia viene ripresa da vari giornali online (non solo la nostra testata, ma anche da altri), e subito dopo il profilo viene oscurato. Non è più possibile, infatti, interloquire, trovare o contattare questo Federico Tumino, ammesso sia una persona reale. Evidentemente non pensava di ottenere questo risultato. E' un profilo fake o un profilo vero? Il mistero rimane.

La foto di mostra proprio il post di questa persona prima che il profilo si oscurasse. Di seguito, riportiamo anche la rettifica inviata dal Movimento Cinque Stelle.

Gentile Direttore,



in merito all'articolo sopra, mi preme segnalarle che il soggetto autore del post su Facebook non è un nostro iscritto, né tantomeno mi sembra corrisponda ad una persona reale. Qualcuno ha preso un paio di immagini su internet, gli ha associato l'immagine del M5S e ha provato a dire cose che non uscirebbero mai dalla bocca di un nostro attivista. Prova ne è che il profilo sul social è stato prontamente bloccato. Dietro a questa trovata ci sta probabilmente qualcuno che vuole danneggiare l'immagine del M5S ed in particolare del M5S Ragusa che si prepara alle prossime amministrative forte e carico dei tantissimi consensi riscossi durante l'ultima tornata elettorale.



La prego dunque, se possibile, di eliminare l'articolo o almeno di correggerlo, perché non ha nulla a che fare con il M5S.



In attesa di suo riscontro, porgo i miei

Cordiali saluti



Ing. Davide Brugaletta



M5S Ragusa