Cibo per il corpo e la mente, aprono a Donnalucata Varcuzza e Controvento

Scicli - Due nuove attività commerciali arricchiscono l'offerta del Riviera di Ponente a Donnalucata. Aprono il ristorante-pizzeria "a Varcuzza" e il bar-caffetteria "Controvento". In un unico open-space -che si affaccia sul mare da un lato, e sullo splendido prato interno dall'altro- un approccio diverso al mondo del cibo e della cultura, secondo un concept che promette un'esperienza sensoriale a 360 gradi. Appena entrati l'occhio viene rapito dalle tonalità del blu delle opere di Giuseppe Colombo che arricchiscono un ambiente caldo e informale, la mente viene solleticata dalla selezione di libri di Paola La terra della libreria "Don Chisciotte" -cui è dedicato un intero corner- e poi, finalmente, la cucina di Giorgio Drago -che, dopo varie esperienze a fianco di chef stellati in Italia e all' estero, è tornato nella sua Donnalucata, per lavorare la materia prima che il nostro mare e la nostra terra offrono, proponendo un menu che cambia stagionalmente, secondo la naturale disponibilità dei prodotti e il pescato delle "varcuzze"-. E, ancora, la fragranza delle pizze gourmet di Angelo Puzzo - un vero e proprio cultore degli impasti con i grani antichi siciliani-. E poi i consigli di Bartolo Drago -anch'egli, come il fratello, donnalucatese di ritorno, dopo un'esperienza ventennale in giro per i ristoranti di mezzo mondo- che vi condurrà attraverso un inebriante percorso enologico tra le numerose etichette di vini e birre artigianali appositamente selezionate. Come non concludere con l'aroma di un caffè Marsali' -la nuova linea fashion della grande famiglia Moak- che solletichera' il vostro olfatto, avvolti dallo sciabordio del mare di Donnalucata...andando "controvento".

L appuntamento è quindi per giovedì otto marzo, in occasione della festa della donna, con un menu speciale per la serata. Posti limitati, è gradita la prenotazione al 331.5686212. Su Facebook qui.