Scicli - Cosa non può accadere a Scicli? Tutto è possibile, anche di vedersi offrire, per il sol fatto di camminare in mezzo alla strada, un gelo alla cannella con crumble salato. Attenzione, non in una strada qualunque, ma nella barocca via Mormina Penna patrimonio Unesco. La novità è di stamani, per iniziativa del ristorante Donna Luisa, che ha salutato così anche l'arrivo del nuovo chef, David Diligente. Nuova cucina, nuovo menù. Le foto.