Signor sindaco Gurrieri, Ragusanews è schierata con Chiaramonte Gulfi

Chiaramonte Gulfi - Gentile sindaco Gurrieri,

accogliamo con piacere la sua replica al pezzo di Irene Savasta sulla questione della “multa” al Comune di Chiaramonte, e ci rammarichiamo di non potere dare più spazio alla sua attività amministrativa.

E' prassi di ogni amministrazione pubblica inviare comunicati stampa a tutti gli organi di informazione, a firma di un giornalista che abbia la funzione di addetto stampa dell'Ente, che informi sull'attività -in questo caso del Comune-, promuovendo la buona azione amministiva, informando i cittadini, e fra questi i giornalisti, che si occupano di divulgare, a volte anche in maniera critica, le notizie.

Vede Sindaco, Ragusanews ha enorme rispetto per la sua persona e per la sua amministrazione, e la sfidiamo a trovare un organo di informazione, cartaceo, televisivo, radiofonico, online, che dedichi tutta l'attenzione che dedica Ragusanews alla sua comunità di 8 mila anime.

Immagini, Sindaco, che abbiamo atteso qualche giorno prima di dare la notizia della doppia segnalazione che la maggiore testata di viaggi e turismo, “Bell'Italia”, fa, nel numero in edicola, su Chiaramonte Gulfi. Già, perchè abbiamo avuto la sensibilità di attendere che fosse Lei, signor Sindaco, a dare una notizia di così alto prestigio. Invano abbiamo atteso una nota firmata da un giornalista incaricato formalmente dall'Ente. Così Ragusanews ha assunto un ruolo -ormai consueto- di supplenza. Ci troviamo, per ragioni evidenti, al centro di un circuito virtuoso di informazioni, che ci permettono, anche grazie alla valida collaboratrice Irene Savasta, di promuovere la sua cittadina. Ci limitiamo a dare i titoli di alcuni articoli, con relativi link: Chiaramonte e Primavera Diffusa su Bell'Italia, Chiaramonte, Casa Majore due anni dopo: Puntiamo su famiglie e gastronomia, Alberi saraceni e olio di Chiaramonte, I vasi di Sperlinga Cattivo in mostra a Chiaramonte (promossa dal Comune), Storie di legno. Una mostra a Chiaramonte (promossa dal Comune), Una mostra archeologica in memoria del professor Divita (promossa dal Comune).

Cosa vogliamo dirLe, singnor sindaco? Che Ragusanews, il cui indirizzo mail è info@ragusanews.com, come Lei ben sa, sarebbe ancor più lieta di accogliere la sua narrazione dei fatti amministrativi, solo che Lei, attraverso i canali individuati dalla legge 150 del 2000, ne volesse farcene partecipi.

In assenza di una comunicazione istituzionale dell'Ente, i giornalisti fanno ciò che è loro dovere fare: indagare, cercare, scovare, criticare, promuovere.

E' quello che fa Ragusanews, il giornale che in assoluto ha dedicato il maggior numero di articoli all'incubo dell'incendio del 30 giugno 2017, ma anche l'unico giornale che ha realizzato un reportage a quattro mesi dall'incendio, raccontando cosa è rimasto, cosa è risorto, cosa è in fase di ricostruzione. Il pezzo si intitola

Pineta di Chiaramonte Gulfi: quattro mesi dopo l'incendio. VIDEO REPORTAGE.

L'articolo è della sua concittadina Irene Savasta. Per quanto ci riguarda, siamo sempre a sua disposizione, e a disposizione della città, per raccontare i fatti della vostra comunità, con amore, e spirito di servizio, sapendo che Chiaramonte ha ancora molto da dare in termini di promozione di un'area vasta che rappresenta eccellenze, talvolta mondiali. Citiamo l'olio e ci fermiamo qui.