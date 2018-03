Catania, massaggi hot. Arrestati i titolari di un centro benessere

Catania - Sono stati arrestati dalla polizia a Catania i titolari di un centro benessere, Luca Giuseppe Randazzo, di 32 anni, e Annalisa Santagati, di 26, sono stati arrestati in flagranza e accusati di sfruttamento della prostituzione dopo che gli agenti hanno accertato che ai clienti veniva garantito un massaggio con una prestazione sessuale finale.

Il costo del massaggio era di 60 euro per 60 minuti, "tutto incluso". Se poi il cliente desiderava una seconda massaggiatrice, il costo aggiuntivo era di 40 euro. Gli agenti hanno anche identificato alcuni clienti che di fronte all’evidenza hanno confermato di avere ricevuto una prestazione sessuale a conclusione del massaggio. Uno di loro si è opposto al controllo di Polizia e per questo motivo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Nel centro benessere sono state trovate quattro donne italiane che percepivano 10 euro per ogni massaggio.