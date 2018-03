Filippo La Mantia: il mio street food? Panino con frittata di patate

Milano - Filippo La Mantia (del ristorante "Oste e cuoco" a Milano) parla della sua Palermo e ricorda come lo street food per antonomasia sia il panino. "Il pane è quello con il sesamo, morbido dentro e una crosticina croccante. Prepariamo una frittata di patate. Come? Tagliamo una patata a cubetti e li friggiamo, mentre sbattiamo due uova a cui aggiungere mollica di pane tostata, olio extravergine di oliva, finocchietto tritato, le patate fritte, caciocavallo stagionato grattugiato, due foglioline di menta e due acciughe sott'olio. Mescoliamo delicatamente e riscaldiamo una padella con un goccio d'olio e versiamo il preparato. Apriamo il panino, lo passiamo in olio e limone. Mettiamo dentro la frittata. Buon appetito!"