Mina: Volevo scriverti da tanto. Testo. VIDEO

Mina canta: Volevo scriverti da tanto. E' stato pubblicato oggi il primo singolo del nuovo album, intitolato "Maeba", in uscita il 23 marzo. "Volevo scriverti da tanto” è una ballad melodica scritta da Moreno Ferrara. La produzione e l’arrangiamento di “Volevo scriverti da tanto” sono firmati da Massimiliano Pani, che è anche il produttore di tutto il nuovo album.

Il testo è Maria Francesca Polli, autrice amata da Claudio Baglioni e nota per aver curato la versione italiana di molte canzoni Disney. L'album esce due giorni prima del suo 77esimo compleanno, un regalo per lei e per noi.

Il testo.

Volevo scriverti da tanto

Ma queste cose non le fai

e dirtelo da troppo tempo

così che non l'ho fatto mai

un po' di cuore se lo chiedi

se sono matta o no

puoi ascoltarmi tra le pieghe

di un cielo ancora più blu

Volevo dirti che io

io canto ancora di te

eppure se modo mio

sono cattiva con me

Volevo dirti che anch’io

non so più a chi credere

e ho litigato con Dio

che non mi parla da un po'

Volevo dirti che io

avrò bisogno di te

adesso che a modo mio

ho fatto pace con me

per sempre

Ci sono notti in cui la notte

è troppo lunga anche per me

Mi sciolgo dentro un caffè latte

ogni mio stupido perché

un'emozione dura poco

il bello è proprio li

che quando si fa duro il gioco

un'altra emozione è già qui

Volevo dirti che io

avrò bisogno di te

adesso che a modo mio

ho fatto pace con me

Volevo scriverti e poi

poi tutto il resto già lo sai

volevo scriverti ma

lo faccio adesso se vuoi

Volevo dirti che io

io canto ancora di te

eppure se a modo mio

ho fatto pace con me

per sempre.

Volevo dirti che anch'io

non so più a chi credere

e ho litigato con Dio

che non mi parla da un po'

Volevo scriverti da tanto

scusa se non l'ho fatto mai